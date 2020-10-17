Лавров переговорил с главами МИД Армении и Азербайджана по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров переговорил по телефону с армянским и азербайджанским коллегами Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровом, пишет МИД.

«17 октября Министр иностранных дел России С.В.Лавров провел телефонные разговоры с Министром иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамовым и Министром иностранных дел Армении З.Г.Мнацаканяном», — говорится в сообщении.

Лавров призвал соблюдать режим прекращения огня. Также подчеркнута важность достигнутой в Москве договоренности о начале переговоров для достижения мирного урегулирования.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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