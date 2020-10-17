Посол: США отвергли предложение РФ продлить СНВ-3 без какого-либо анализа

Предложение российского президента Владимира Путина продлить на год Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений было отвергнуто Вашингтоном без какого-либо серьезного рассмотрения. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

«Вчера в информационном пространстве Соединенных Штатов Америки прогремело два взрыва. Первый взрыв — когда мир услышал о том, что Владимир Владимирович Путин делает еще один шаг вперед навстречу американцам, пытаясь спасти контроль над вооружениями. И второй взрыв — когда американцы однозначно, без какого-либо, на мой взгляд, серьезного анализа просто взяли и отвергли предложение», — сказал посол.

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить этот договор без каких-либо условий на год. Но США отказались от такого предложения.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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