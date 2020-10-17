В МИД РФ поступила копия ноты посольства Азербайджана из-за визита Милонова в НКР

В МИД России подтвердили получение копии ноты посольства Азербайджана в Москве в связи с визитом депутата Государственной думы Виталия Милонова в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Копия ноты поступила», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что посольство Азербайджана в Москве направило в МИД России ноту протеста из-за визита Милонова в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

16 октября Азербайджан включил депутата Госдумы Виталия Милонова в «черный список» за поездку в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). Сам парламентарий подчеркнул, что приехал в Степанакерт с исключительно гуманитарными целями и намерением помочь людям.

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