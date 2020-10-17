Глава МИД Австрии заразился COVID-19
Анна Светлова
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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что симптомов заболевания у него пока нет, политик соблюдает домашний режим. Шалленберг получил положительные результаты теста на инфекцию в субботу, 17 октября.
В качестве меры предосторожности в этот же день всех членов правительства страны протестируют на COVID-19.
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