Трамп в шутку пообещал уехать из США в случае проигрыша на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп пошутил, что оперативно уедет из страны в случае его проигрыша на президентских выборах, которые состоятся в Соединенных Штатах в ноябре. Об этом он сказал на предвыборной встрече со сторонниками в штате Джорджия, трансляцию вел Fox News.

Он назвал своего оппонента Джо Байдена «худшим кандидатом в истории президентских выборов», после чего предложил сторонникам представить, что может быть, если он проиграет выборы.

«Что я буду делать? Придется признать, что я проиграл худшему кандидату в политической истории. Тут нечем будет гордиться, возможно, мне даже придется уехать из страны, даже не знаю», — заявил Трамп.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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