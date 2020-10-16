Советник Трампа: возможности введения санкций против России почти исчерпаны
Семён Сонный
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Соединенные Штаты почти исчерпали свои возможности вводить санкции против России, заявил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в Пентагоне. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам О'Брайена, США «мало что могут сделать» в отношении России.
Возможности для введения новых санкций снижаются из-за «удушающего характера» уже введенных ограничений, пояснил советник Трампа.
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