Советник Трампа: возможности введения санкций против России почти исчерпаны

Соединенные Штаты почти исчерпали свои возможности вводить санкции против России, заявил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в Пентагоне. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам О'Брайена, США «мало что могут сделать» в отношении России.

Возможности для введения новых санкций снижаются из-за «удушающего характера» уже введенных ограничений, пояснил советник Трампа.

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