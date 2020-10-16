Армения просит Минскую группу ОБСЕ адресовать Баку призывы к перемирию в Карабахе

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика готовы соблюдать условия гуманитарного перемирия и прекратить боевые действия, Ереван просит международное сообщество, в частности Минскую группу ОБСЕ, адресовать призывы к прекращению огня Азербайджану. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление армянского Минобороны.

В армянском оборонном ведомстве считают, что Азербайджан всякими способами избегает установления режима прекращения огня и введения необходимых механизмов верификации.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Азербайджан пока не поддерживает идею по размещению наблюдателей из РФ в Карабахе

— Парламент Люксембурга принял резолюцию, осуждающую действия Азербайджана против Карабаха

— Армения вводит запрет на ввоз турецких товаров из-за Карабаха