Армения просит Минскую группу ОБСЕ адресовать Баку призывы к перемирию в Карабахе
Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика готовы соблюдать условия гуманитарного перемирия и прекратить боевые действия, Ереван просит международное сообщество, в частности Минскую группу ОБСЕ, адресовать призывы к прекращению огня Азербайджану. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление армянского Минобороны.
В армянском оборонном ведомстве считают, что Азербайджан всякими способами избегает установления режима прекращения огня и введения необходимых механизмов верификации.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.
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