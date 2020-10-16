Швейцария ввела санкции против России за строительство Крымского моста

Швейцария ввела санкции против двух россиян и четырех российских компаний за строительство Крымского моста, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Под санкции попали замдиректора компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин и генеральный директор АО ТК «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов. Также в список внесены компании «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит ТоммотЯкутск», Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.

Отмечается, что речь идет о «модификации» постановления правительства Швейцарии, которое правительство приняло 2 апреля 2014 года, введя запрет на финансовые и экспортно-импортные операции, имеющие отношение к Крыму и городу Севастополь.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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