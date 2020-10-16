Трамп заявил, что не получал от врачей диагноз «пневмония»

Врачи президента США Дональда Трампа не ставили ему диагноз «пневмония» в период госпитализации политика с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом глава Белого дома заявил в эфире NBC.

Трамп отрицательно ответил на соответствующий вопрос в эфире.

При этом глава государства добавил, что медики говорили о том, что его легкие «возможно, слегка заражены».

Кроме того, политик ответил на критику его намерения проводить общественные мероприятия в рамках президентской кампании.

«Как президент я не могу быть заперт в какой-то комнате до следующего года», — сказал Трамп.

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп сравнил себя с суперменом после лечения от COVID-19

— Меланья Трамп поделилась, как она перенесла коронавирус

— Трамп не намерен «закрывать» США даже при новой волне COVID-19