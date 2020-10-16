Трамп заявил, что не получал от врачей диагноз «пневмония»
Врачи президента США Дональда Трампа не ставили ему диагноз «пневмония» в период госпитализации политика с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом глава Белого дома заявил в эфире NBC.
Трамп отрицательно ответил на соответствующий вопрос в эфире.
При этом глава государства добавил, что медики говорили о том, что его легкие «возможно, слегка заражены».
Кроме того, политик ответил на критику его намерения проводить общественные мероприятия в рамках президентской кампании.
«Как президент я не могу быть заперт в какой-то комнате до следующего года», — сказал Трамп.
2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.
Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.
Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.
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