Украина пригрозил РФ «потоком гробов» в случае войны

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос пригрозил России потерями в вооруженных силах страны. Об этом сообщают украинские СМИ.

Он уточнил, что такой исход возможен при условии «ментального начала полномасштабной агрессии». По его словам, для России это «не является проблемой».

«Они (Россия. — «Газеты.Ru») понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, — это поток гробов, которые пойдут в Россию», — подчеркнул Кривонос.

Замсекретаря СНБО заключил, что в ВС Украины служат военные, которые обладают «замечательным опытом ведения боевых действий».