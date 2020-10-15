Трамп признался, что не хочет разговаривать с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет разговаривать с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.

«Я не разговаривал с ним некоторое время, потому что я не хочу с ним говорить», – признался Трамп.

При этом президент не ответил на вопрос о том, предпринимал китайский лидер попытки связаться с ним.

Ранее Дональд Трамп неоднократно возлагал на Китай ответственность за пандемию новой коронавирусной инфекции.

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