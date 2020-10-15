Алиев назвал принципы урегулирования конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку остается приверженным принципов Минской группой ОБСЕ при урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».

Согласно этим принципам, на первом этапе предполагается освобождение оккупированных пяти районов в юго-восточной части Карабаха.

На втором этапе Ереван должен освободить районы, которые расположены между Нагорным Карабахом и Арменией – Лачинский и Кельбаджарский.

Затем должны быть открыты все коммуникации, в том числе расположенные в других частях на армяно-азербайджанской границе.

После этого на территорию бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны вернуться азербайджанские беженцы.

На завершающем этапе должны пройти переговоры по выработке окончательного статуса Нагорного Карабаха.

Алиев подчеркнул, что это базовые принципы, которые разрабатывались на протяжении более чем 10 лет.

Ранее президент заявил, что его страна будет «идти до конца» в решении нагорно-карабахского вопроса.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.