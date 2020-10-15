В Кремле отреагировали на санкции ЕС из-за Навального

Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза, введенные из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, россияне, против которых Брюссель вводит санкции, выбраны совершенно нелогично.

Москва проанализирует ограничения ЕС и будет действовать в соответствии со своими интересами, подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что Брюссель ввел санкции против 6 россиян.

Так, в санкционный список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло и заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко.

Все эти лица, как считают в ЕС, знали о якобы отравлении Навального или даже были к нему причастны.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.