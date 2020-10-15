Глава Еврокомиссии покинула саммит ЕС из-за контакта с COVID-19

Полина Рутковская

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен покинула саммит Евросоюза, так у сотрудника ее офиса был выявлен коронавирус нового типа. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

По заявлению фон дер Ляйен, ее последний тест на коронавирус показал отрицательный результат.

«В качестве меры предосторожности я немедленно покидаю Европейский Совет, чтобы уйти на самоизоляцию», – написала глава Еврокомиссии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 38 млн заболевших, 29 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Боррель ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом