МИД России обвиняет Германию в подрыве двусторонних отношений

Полина Рутковская

Обвинения Берлина по ситуации с Алексеем Навальным подрывают отношения между Россией и Германией, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Москва не может воспринимать заявления немецкой стороны о заинтересованности в сохранении хороших отношений с Россией в сложившихся обстоятельствах, отметила Захарова.

Ранее Евросоюз ввел санкции против шести граждан РФ из-за ситуации с Навальным. В санкционный список попали глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

В настоящее время Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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