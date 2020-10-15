ДНР запросила у России вакцину от коронавируса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики направили в Россию запрос на получение партии вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минздрава ДНР Александра Оприщенко.

«Мы отправили заявку в Российскую Федерацию, ждем одобрения и возможных поставок. По срокам сказать не могу» — заявил Оприщенко.

По данным местных властей, в ДНР в настоящее время обнаружено 4 905 случаев заражения коронавирусом. Погибли 324 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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