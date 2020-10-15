Байден за месяц собрал на свою предвыборную кампанию $383 млн пожертвований
Антон Демидов
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что за сентябрь он собрал на собственную предвыборную кампанию $383 млн пожертвований. Об этом он написал в своем Twitter.
«Благодаря вашей поддержке мы собрали впечатляющие $383 млн», — написал Байден.
Политик отметил, что «невероятно польщен» этим, добавив, что впереди по-прежнему осталось «еще много работы».
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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