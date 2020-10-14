Госсовет будет рассматривать законопроекты по предложению президента
Госсовет будет рассматривать проекты федеральных законов и указов президента, которые имеют «общегосударственное значение», а также анализировать проект федерального бюджета. Это следует из законопроекта, внесенного президентом в Госдуму.
Как утверждается в документе, основными задачами органа станут «рассмотрение по предложению президента РФ проектов федеральных законов и указов президента РФ, имеющих общегосударственное значение», обсуждение федерального бюджета, а также данных правительства об исполнении бюджета и реализации национальных целей.
Госсовет также будет обсуждать российскую кадровую политику.
Также президент получит право возлагать на Госсовет другие задачи, имеющие важное государственное значение.
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