Госсовет будет рассматривать законопроекты по предложению президента

Госсовет будет рассматривать проекты федеральных законов и указов президента, которые имеют «общегосударственное значение», а также анализировать проект федерального бюджета. Это следует из законопроекта, внесенного президентом в Госдуму.

Как утверждается в документе, основными задачами органа станут «рассмотрение по предложению президента РФ проектов федеральных законов и указов президента РФ, имеющих общегосударственное значение», обсуждение федерального бюджета, а также данных правительства об исполнении бюджета и реализации национальных целей.

Госсовет также будет обсуждать российскую кадровую политику.

Также президент получит право возлагать на Госсовет другие задачи, имеющие важное государственное значение.

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