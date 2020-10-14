Политолог прокомментировал реакцию Запада на инцидент с Навальным

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что санкции со стороны Запада из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным стали ответом на действия России на мировой арене в последнее время.

«Это ответ на внешнеполитические действия России в течение последнего времени — это и Белоруссия, и вопрос вакцины», — считает Бордачев.

Он выразил мнение, что «вся ситуация с Навальным была связана с ситуацией в Белоруссии». «В Европе и США очень сильно расстроились из-за того, что России удалось содействовать стабилизации ситуации в Белоруссии. Конечно, дело Навального возникло по следам событий в Белоруссии и того, что Россия обозначила свою позицию по внутренней ситуации в Белоруссии и по оптимальному пути развития этой ситуации», — отметил специалист.

Политолог также обратил внимание, что зачастую «вопросы борьбы с пандемией становятся предметом международной конкуренции». «Страны Запада обеспокоены тем, что Россия оказалась быстрее них способна предложить какое-то ответственное решение данной проблемы. Поскольку Навальный в данной ситуации выступает в качестве марионетки в руках Запада, история с ним просто использовалась для таких целей [ответа России]», — сказал Директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

В то же время он считает, что в данной ситуации не будут приняты «никакие существенные меры экономического давления». «Совершенно точно не будет со стороны Европы, со стороны США — они совершенно непредсказуемы, мы можем ожидать любых отчаянных действий вне зависимости от того, есть Навальный, нет Навального. К этому все начинают привыкать», — уверен эксперт.

«Экономические отношения между Россией и Западом находятся в той точке, когда нужно делать вид, что ты чем-то России угрожаешь, либо отказываться от таких угроз вообще. Поэтому будут делать вид. Разрывать финансово экономические связи с Россией никто не будет, потому что на Западе рассчитывают, что Россия не примкнет к Китаю, и не хотят способствовать их сближению. Поэтому ни на какие экстремальные меры даже американцы сейчас не пойдут», — сказал Бордачев.

«Скорее всего мы можем ожидать достаточно тривиальных шагов, попытку копировать то, что было известно под названием «Список Магнитского», введения индивидуальных репрессивных мер в отношении отдельных представитель госвласти России. Никаких системных последствий, я сейчас не ожидаю», — заключил он.