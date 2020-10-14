Матвиенко считает, что нужно выстроить новую систему отношений ЕС и России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нужно выстроить новую систему отношений между Евросоюзом и Россией. Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, нам надо сейчас спокойно переосмыслить все это, выстроив новую систему отношений с Евросоюзом. Причем учитывая теперь, что Евросоюз — это одно, а входящие в него отдельные страны — другое, ведь со многими странами ЕС мы успешно взаимодействуем», — сказала Матвиенко.

Она также подчеркнула, что Россия готова сотрудничать по любым вопросам.

Ранее страны ЕС согласовали антироссийские санкции в отношении шести человек и одной организации.

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