60% россиян считают систему выборов в США несправедливой

Больше 60% россиян считают несправедливой систему непрямых выборов президента США, пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Отмечается, что россияне мало информированы о системе американских выборов. О непрямой системе знали только 24% опрошенных. В то же время 66% россиян посчитали такую организацию несправедливой. Противоположного мнения придерживаются только 16%.

Также россиян спросили об их отношении к досрочному голосованию по почте. 39% граждан считают это нечестным, 38% — не влияющим на исход выборов, 7% полагают, что это способствует честности кампании.

Опрос проводился в начале октября среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая ошибка не превышает 2,5%.

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