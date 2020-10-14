Президент Киргизии: я не имею права уходить в отставку сейчас

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с новым премьер-министром Садыром Жапаровым, которая прошла 14 октября, заявил, что в данный момент он не имеет права уйти в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу главы государства.

«Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству», — говорится в сообщении.

Ранее премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что 15 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков должен будет уйти в отставку по итогам переговоров, которые пройдут в этот день.

Как сообщалось, Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьер-министром страны. На первой пресс-конференции в качестве главы кабмина Жапаров заявил, что намерен обсудить с главой государства вопрос его отставки.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Жапарова.

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