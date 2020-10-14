NYT узнала, против кого введет санкции ЕС из-за Навального

Санкционный список Евросоюза, согласованный из-за ситуации с Алексеем Навальным, содержит шесть имен российских граждан. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ЕС.

По информации издания, речь идет о директоре ФСБ Александре Бортникове, первом замглавы администрации президента Сергее Кириенко, начальнике управления президента по внутренней политике Андрее Ярине.

Кроме того, в санкционный список могут попасть полпред в Сибири Сергей Меняйло и замминистры обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

Как рассказали источники издания, в ЕС считают, что эти лица могли знать о якобы отравлении блогера или даже быть к нему причастными. Им грозит заморозка активов и запрет на поездки в ЕС.

Помимо этого, ограничения могут коснуться Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Европа хочет подать России «ясный сигнал» введенными санкциями.

12 октября главы МИД стран ЕС согласовали антироссийские санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз ведет себя совершенно неподобающе и неприемлемо в связи с делом блогера.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.