Мишустин надеется, что экономические связи между РФ и США восстановятся

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду, что экономические связи между Россией и США выйдут на докризисный уровень, пишет ТАСС.

«Мы надеемся, что в будущем бизнес-связи между Россией и США вернутся на докризисный уровень», — сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что односторонние санкции Вашингтона сократили возможности для сотрудничества и серьезно ударили по американскому бизнесу, работающему в России.

Также политик подчеркнул, что Москва готова выстраивать многоплановое сотрудничество со всеми участниками международного сообщества и делать свой рынок привлекательным для экономических субъектов.

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