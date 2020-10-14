Президент Киргизии отправил в отставку ряд чиновников из кабмина

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку ряд чиновников из прошлого состава кабмина, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Уточняется, что покинули свои посты первый вице-премьер Алмазбек Баатырбеков, вице-премьеры Эркин Асрандиев и Акрам Мадумаров, глава МИД Чингиз Айдарбеков, министр финансов Бактыгуль Жеенбаева, министр образования Каныбек Исаков, министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов, глава МВД Кашкар Джунушалиев, министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов, глава МЧС Замирбек Аскаров и глава Минкультуры Азамат Жаманкулов.

Ранее Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьер-министром страны. На первой пресс-конференции в качестве главы кабмина Жапаров заявил, что намерен обсудить с главой государства вопрос его отставки.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Жапарова.

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