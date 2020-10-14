Посольство РФ призывает Госдеп раскрыть получателей финансирования из США

Посольство России в США призывает Госдепартамент раскрыть получателей американского финансирования. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

«Мы призываем Госдепартамент проводить политику истинной прозрачности – раскрыть получателей американского финансирования. Тех, кто влияет на политические процессы в других странах», – указано в заявлении.

Данная публикация стал ответом на твит официального представителя Госдепа Морган Ортагус, с призывом к аналитическим центрам раскрывать информацию об иностранном финансировании.