Зеленский раскрыл подробности встречи с главой британской разведки

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина-24» раскрыл подробности встречи с руководством британской разведки MI-6, которая состоялась в ходе его визита в Великобританию.

Глава государства отметил, что не может рассказать обо всем, что обсуждалось на встрече, так как это «государственные дела».

Однако он поделился, что большинство вопросов касались помощи Киеву в защите территориальной целостности в части работы средств массовой информации в стране.

Британская сторона обратила внимание на тот факт, что СМИ финансируются «различными группами», распространяют фейковые новости и дестабилизируют ситуацию внутри страны.

«Главный вопрос, о котором мы говорили, как раз о том, что должны быть независимые СМИ, которые сегодня, когда у нас война, защищают наш суверенитет и территориальную целостность», — рассказал Зеленский.

Он также отметил, что Великобритания заявила о готовности финансировать создание изданий, которые будут распространять информацию, «соответствующую защите свобод и прав людей».

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