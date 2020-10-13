Лавров заявил о возможном прекращении диалога с Евросоюзом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет вынуждена прервать диалог с Евросоюзом, так как западные коллеги не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, передает ТАСС.

По словам министра, ЕС ведет себя неподобающе и неприемлемо в инциденте с Алексеем Навальным. В частности, на заседании Совета ЕС звучали нравоучительные заявления о том, что Россия не смогла «воспользоваться шансом объяснить, что случилось с Навальным».

Министр также напомнил о заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия не сможет стать геополитическом партнером ЕС при нынешнем руководстве.

«Мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — заявил Лавров.

Ранее стало известно, что ЕС решил ввести санкций против физических и юридических лиц, которые якобы причастны к предполагаемому отравлению Алексея Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.