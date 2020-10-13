Посольство России в Осло прокомментировало обвинения в кибератаке

Российское посольство в Осло считает, что обвинения в адрес России о кибератаке на норвежское правительство являются провокацией. Об этом говорится в заявлении дипведомства в Facebook.

«Расцениваем произошедшее как серьезную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений», — заявили в посольстве.

Там также подчеркнули, что подобные обвинения являются недопустимыми и бездоказательными. В дипмиссии ожидают соответствующих разъяснений от норвежской стороны.

Ранее МИД Норвегии обвинил Москву в организации кибератак на парламент королевства в августе 2019 года.

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