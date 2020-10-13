В Госдуме назвали голословными слова Помпео о вмешательстве РФ в политику США

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал голословными слова госсекретаря США Майка Помпео о вмешательстве России во внешнюю политику США. Об этом пишет «Интерфакс».

«Россия не вмешивается в дела суверенного государства. Заявления о намеренном влиянии на внешнюю политику голословны», — сказал Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что Россия, безусловно, хотела бы смены настроений в диалоге Москвы и Вашингтона, но это «не имеет ничего общего» с навязыванием курса другому государству. По его словам, «это не в наших правилах».

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