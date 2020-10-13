Парламент Киргизии избрал нового спикера
Депутаты киргизского парламента избрали на должность спикера лидера парламентской фракции «Кыргызстан» Каната Исаева, сообщает ТАСС.
Исаев стал единственным кандидатам на эту должность. Предыдущий спикер парламента Дастанбек Джумабеков подал в отставку 6 октября на фоне массовых протестов в республике.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан» (центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).
После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.
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