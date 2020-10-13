Депутата Лысакова сняли с должности первого зампреда комитета по госстроительству

Депутаты Государственной Думы приняли проект постановления о снятии депутата Вячеслава Лысакова с поста первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что президиум фракции рассмотрит вопрос о снятии Лысакова с должности первого зампреда комитета из-за некорректных высказываний парламентария.

Сам Лысаков связал такое решение с публикациями в Telegram-канале.

Он заявил, что не намерен извиняться за свои высказывания, поскольку не понимает, какие его слова стали поводом для недовольства со стороны руководства фракции «Единая Россия».

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