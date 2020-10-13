Член президиума КС белорусской оппозиции Дылевский покинул страну

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Сергей Дылевский уехал в Польшу из соображений безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета.

«Член президиума Координационного совета Сергей Дылевский находится в данный момент в Варшаве. Он вынужден был покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность»,— заявили в пресс-службе.

Ранее Белоруссию уже покинули Ольга Ковалькова, Павел Латушко и Светлана Алексиевич, которые состояли в президиуме КС. В заключении остаются Мария Колесникова и Максим Знак. Их обвиняют в призывах к захвату власти. Под стражей также находится Лилия Власова, которую обвинили в уклонении от уплаты налогов.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста и забастовки на крупнейших промышленных предприятиях.

Протестующие требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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