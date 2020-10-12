Мэр Кисловодска прокомментировал скандал с губернатором Ставропольского края

Мэр Кисловодска Александр Курбатов в беседе с «Комсомольской правдой» прокомментировал скандал с губернатором Ставропольского края Владимир Владимиров на совещании.

По словам градоначальника, после инцидента в правительство региона были направлены документы, подтверждающие, что проекты дорог возле детского сада и школы существуют и прошли госэкспертизу.

Курбатов также заверил, что ремонт дороги будет завершен после строительства школы и детского сада в конце 2021 года.

Ранее Владимиров в ходе совещания раскритиковал деятельность Курбатова и потребовал предоставить проект и экспертизу по одной из дорог города, которая ведет к школе.

Губернатор также возмутился тем, что третьи лица пытались подсказать Курбатову ответы на его вопросы во время совещания.

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