У замглавы Минэнерго Анастасии Бондаренко обнаружен COVID-19

У заместителя министра энергетики России, статс-секретаря Минэнерго Анастасии Бондаренко выявлена коронавирусная инфекция. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Instagram ведомства.

«Друзья, берегите себя. У нас заболела Анастасия Бондаренко», — указано в сообщении.

В пресс-службе ведомства РИА «Новости» подтвердили, что у нее обнаружен COVID-19.

Ранее в августе коронавирусом переболел глава Минэнерго России Александр Новак.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала эпидемии выявлено 1 312 310 случаев коронавируса. От инфекции скончались 22 722 человека, при этом выздоровели 1 024 235 пациентов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков рассказал о запасе прочности России в ситуации с COVID-19

— Свыше 12 тысяч россиян провакцинированы от коронавируса

— У главы Орловской области выявлен коронавирус