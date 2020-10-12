У замглавы Минэнерго Анастасии Бондаренко обнаружен COVID-19
У заместителя министра энергетики России, статс-секретаря Минэнерго Анастасии Бондаренко выявлена коронавирусная инфекция. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Instagram ведомства.
«Друзья, берегите себя. У нас заболела Анастасия Бондаренко», — указано в сообщении.
В пресс-службе ведомства РИА «Новости» подтвердили, что у нее обнаружен COVID-19.
Ранее в августе коронавирусом переболел глава Минэнерго России Александр Новак.
Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала эпидемии выявлено 1 312 310 случаев коронавируса. От инфекции скончались 22 722 человека, при этом выздоровели 1 024 235 пациентов.
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