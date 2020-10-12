Евросоюз решил ввести санкции из-за ситуации с Навальным

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза приняли политическое решение о введении санкций против физических и юридических лиц, которые якобы причастны к предполагаемому отравлению Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.

«Министры приняли политическое решение о введении ограничительных мер против ответственных за отравление Навального», — сказал источник.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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