Россия поприветствовала встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
В Кремле положительно оценили контакт президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе.
«Тем более инициированной главой государства, президентом Белоруссии», — сказал Песков журналистам.
Лукашенко встретился в СИЗО с оппозиционерами два дня назад. По некоторым данным, он четыре с половиной часа общался с представителями, находящимися в СИЗО, членами так называемого Координационного совета (КС) и объединенного штаба. Они обсудили конституционную реформу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Разговор на равных: Лукашенко проведал оппозиционеров в СИЗО
— Общение Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО попало на видео
— Лукашенко предложил перенести более 70 полномочий на другие уровни власти