Россия поприветствовала встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО

В Кремле положительно оценили контакт президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе.

«Тем более инициированной главой государства, президентом Белоруссии», — сказал Песков журналистам.

Лукашенко встретился в СИЗО с оппозиционерами два дня назад. По некоторым данным, он четыре с половиной часа общался с представителями, находящимися в СИЗО, членами так называемого Координационного совета (КС) и объединенного штаба. Они обсудили конституционную реформу.

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