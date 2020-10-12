Наблюдатели от ШОС и СНГ признали выборы в Таджикистане свободными

Президентские выборы в Таджикистане признаны наблюдателями от СНГ и ШОС свободными, открытыми и легитимными, сообщает РИА «Новости».

«Выборы президента Таджикистана проведены в соответствии с конституцией и законом о выборах президента Таджикистана и соответствуют принципам демократии», — оценил выборы глава комитета Парламентского собрания России и Белоруссии по обороне и безопасности Олег Белоконев.

В заявлении миссии наблюдателей от ШОС также подчеркивается, что выборы были легитимными свободными, нарушений не зафиксировано.

«Миссия признает прошедшие выборы президента Таджикистана», — говорится в тексте.

По данным ЦИК, на выборах победил с результатом 90,92% голосов действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон (правящая Народно-демократическая партия). Это уже его пятая победа на президентских выборах: он находится у власти с 1992 года.

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