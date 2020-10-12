Фаучи заявил, что его слова без разрешения вставили в предвыборную рекламу Трампа

Главный инфекционист Энтони Фаучи США заявил, что не соглашался участвовать в предвыборной рекламе Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«За почти пять десятилетий моей государственной службы я никогда публично не поддерживал ни одного политического кандидата», — заявил Фаучи.

По его словам, его слова вырвали из контекста развернутого заявления, которое он сделал несколько месяцев назад об усилиях по борьбе с COVID-19. Данное интервью Фаучи дал еще в марте Fox News.

Ранее в ролике, вышедшем в эфир после выписки Трампа из госпиталя после лечения от COVID-19, была использована цитата Фаучи: «Я не могу себе представить, что кто-то может делать больше».

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