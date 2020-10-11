Захарова назвала задачу внешней политики России

Задача внешней политики России состоит в гармонизации международных отношений, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сутью российской политики не является доказательство отсутствия у стран Запада морального права быть лидерами в области прав человека, подчеркнула Захарова.

По ее словам, Россия стремится к выстраиванию такого базиса международных отношений, который позволил бы сосуществовать странам с разными системами и уровнем развития.

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