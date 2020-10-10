Посольство РФ заявило Латвии о последствиях депортации российского ветерана

Посольство РФ в Латвии выразило протест в связи с депортацией лидера латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимира Норвинда. Об этом сообщает ТАСС.

«Выражаем самый решительный протест в связи со скоропалительной депортацией российского гражданина, военного пенсионера, бывшего председателя совета Общелатвийского общества ветеранов Владимира Норвинда», — говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что Латвия не уведомила РФ о депортации российского гражданина, а также мотивах данных шагов.

«Данный вопиющий инцидент, безусловно, будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Норвинд был задержан и доставлен в центр содержания нелегальных мигрантов, после чего его принудительно выдворили в Россию. Причиной для подобного решения стало аннулирование вида на жительство в Латвии.

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