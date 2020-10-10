Помпео опубликует новые удаленные с сервера Клинтон письма

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что будут опубликованы новые письма кандидата Демократической партии на выборах 2016 года и бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон, удаленные с ее частного сервера. Об этом сообщает CNN.

«Мы собираемся распространить всю эту информацию, чтобы американцы могли ее увидеть. Вы помните, что на частном сервере была секретная информация, ее никогда не должно было быть там», — сказал Помпео.

Как сообщалось, Белый дом возобновил расследование по факту использования Хиллари Клинтон личной почты для отправки секретной информации: Госдеп опросил уже 130 должностных лиц. Тем временем демократы обвинили президента США в расправе над политическими конкурентами. Администрация Трампа заверила, что расследование затянулось только потому, что чтение всех писем Клинтон заняло 3,5 года.

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