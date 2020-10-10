Трамп проведет первое мероприятие в Белом доме после выявления у него COVID-19

Президент США Дональд Трамп проведет первое после выявления у него коронавирусной инфекции закрытое мероприятие в Белом доме. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на источники в резиденции главы государства.

Отмечается, что американский лидер обратится к народу с балкона Синей комнаты. Предполагается, что в непосредственной близости рядом с ним не будут находится люди.

По данным одного из источников, перед прибытием на мероприятие гости должны сдать анализы на COVID-19.

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