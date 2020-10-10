Главы МИД России, Армении и Азербайджана завершили переговоры

Главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов завершили переговоры по обострению ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в Facebook российского ведомства.

Переговоры между министрами проходили в Москве. Всего они длились более 10 часов.

Кроме того, перед началом переговоров министры не стали давать вступительное слово. Обсуждение вопроса прошло в полностью закрытом режиме.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.