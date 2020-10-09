В Раде призвали Зеленского закупить российскую вакцину от COVID-19

Депутат Верховной рады Украины Александр Качура в эфире телеканала NEWSONE заявил, что страна должна закупить российскую вакцину от коронавируса.

По его словам, если препарат докажет свою эффективность, то Киев будет обязан договориться о поставках вакцины.

«Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции «Слуга народа» может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан», — отметил Качура.

Он добавил, что руководство Украины не должна упустить шанс и отказаться от действенной вакцины, которая может «спасти хотя бы одну человеческую жизнь» в стране.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, препарат получил название «Спутник V».

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