Латвия выслала в Россию главу общества военных ветеранов
Полина Рутковская
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Гражданин России, глава латвийского общества военных ветеранов Владимир Норвинд принудительно выдворен из Латвии, сообщил правозащитник Александр Гапоненко на своей странице в Facebook.
По данным правозащитника, Норвинд был задержан и доставлен в центр содержания нелегальных мигрантов, после чего его принудительно выдворили в Россию.
Формальным поводом для подобного решения представлено аннулирование вида на жительство в Латвии, указано в сообщении.