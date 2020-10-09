Британия отзывает посла из Белоруссии для проведения консультаций

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что власти Соединенного Королевства в знак солидарности с Польшей и Литвой решили отозвать посла в Белоруссии для проведения консультаций. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Он отметил, что Лондон осуждает решение властей Белоруссии о выдворении из республики литовских и польских дипломатов. По словам британского министра, это было сделано «совершенно необоснованно» и лишь «изолирует белорусский народ».

«В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Белоруссии», — написал Рааб.

Ранее сообщалось, что Болгария, Литва, Латвия, Румыния, Эстония, Чехия и Словакия отозвали своих послов из Белоруссии.

Отношения Белоруссии со странами Европейского союза резко ухудшились после прошедших в республике 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

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