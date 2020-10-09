Лукашенко заявил, что Тихановская плакала у него на шее
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидер оппозиции республики Светлана Тихановская плакала у него на шее от благодарности, передает Sputnik Беларусь.
Он рассказал, что политик сама попросила вывезти ее из страны.
«Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Белоруссии: будет беда», — процитировал он Тихановскую.
По словам Лукашенко, оппозиционер призналась, что у нее нет денег для жизни в Литве. Тогда президент распорядился и выделил ей $15 тыс. из государственных средств.
«Большое спасибо вам», — плакала на шее. Вывезли», — рассказал Лукашенко.
Ранее стало известно, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территориях России и Белоруссии.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста и забастовки на крупнейших промышленных предприятиях.
Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.
Кандидат в президенты Светлана Тихановская покинула республику и заявила о создании Координационного совета для трансфера власти.