Лукашенко заявил, что Тихановская плакала у него на шее

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидер оппозиции республики Светлана Тихановская плакала у него на шее от благодарности, передает Sputnik Беларусь.

Он рассказал, что политик сама попросила вывезти ее из страны.

«Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Белоруссии: будет беда», — процитировал он Тихановскую.

По словам Лукашенко, оппозиционер призналась, что у нее нет денег для жизни в Литве. Тогда президент распорядился и выделил ей $15 тыс. из государственных средств.

«Большое спасибо вам», — плакала на шее. Вывезли», — рассказал Лукашенко.

Ранее стало известно, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территориях России и Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста и забастовки на крупнейших промышленных предприятиях.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская покинула республику и заявила о создании Координационного совета для трансфера власти.