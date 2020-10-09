Эксперт: отношение к выборам в регионах в равной степени типично как для РФ, так и для Запада

Нельзя всерьез воспринимать данные опроса одного из исследовательских центров о том, что россияне стали меньше доверять региональным выборам.

Об этом «Газете.Ru» в пятницу заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Я бы не сказал, что существует какой-то критический рост недоверия к региональным выборам», — отметил он.

«На сегодняшний день существует общий фонд недоверия к политическим институтам во всех демократических странах, — пояснил свою точку зрения Мартынов. — В этом смысле Россия совершенно не исключение».

Он отверг и однозначность выводов ряда экспертов о том, что проекты АП по созданию малых партий не вызывают доверия у недовольных граждан, у которых не остается других возможностей для реализации своей политической позиции.

«Пока трудно сказать. Тут выразиться так: вскрытие покажет», — заявил Мартынов.

По его словам, уже сейчас можно однозначно можно сказать, что в обществе есть запрос на более современную политическую деятельность и на актуальные политические структуры.

«Этот запрос определенным образом реализуется», — заметил Мартынов.

«Насколько же хорошо он реализуется, покажет только результат выборов и время», — резюмировал он.