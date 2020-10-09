Лукашенко призвал не сравнивать события в Белоруссии и Киргизии

Между событиями в Белоруссии и Киргизии не следует проводить параллели, считает белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом он заявил в ходе совещания, сообщает «БелТА».

Белоруссию от такого развития событий, которое наблюдается в Киргизии, удержала жесткая вертикаль власти, отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что в Киргизии такой вертикали нет, а также наблюдаются клановая борьба, олигархат и непомерная коррупция.

Кроме того, «киргизский» вариант развития ситуации невозможен в Белоруссии из-за отсутствия предпосылок для классических революционных настроений, уверен белорусский президент.

4 октября прошли выборы в парламент Киргизии. После объявления результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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